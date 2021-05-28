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Сухогруз и танкер столкнулись у берегов Японии

Сухогруз и танкер столкнулись у берегов Японии На борту сухогруза «Byakko» находились 12 членов экипажа, а на «Ulsan Pioneer» -13 человек
Происшествия
28 мая 2021 г. 11:15
Сухогруз и танкер столкнулись у берегов Японии

Японский сухогруз «Byakko» и танкер «Ulsan Pioneer» под флагом Маршалловых островов столкнулись у берегов Японии в пятницу, 28 мая.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент произошел в районе пролива Курусима около префектуры Эхимэ, расположенной на острове Сикоку. Через 2 часа 40 минут после столкновения «Byakko» затонул. На борту японского сухогруза (водоизмещение 11 тысяч тонн), принадлежащего компании Pricess Kaiun из Кобе, находились 12 членов экипажа, три человека из них в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Известно, что остальные девять человек были направлены в медицинские учреждения города Имабари, их жизни ничего не угрожает.

На борту «Ulsan Pioneer» находились 13 человек — граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Поиски пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что около 30 человек погибли при кораблекрушении в Нигерии.

В марте в результате кораблекрушения на Черном море погибли два моряка.

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