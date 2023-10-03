Судья Верховного суда: Водители должны участвовать при осмотре места происшествия после ДТП

Рекомендую водителям не покидать место ДТП.

Рекомендую водителям не покидать место ДТП.

Как передает Report, об этом сообщил судья Верховного суда Видади Джафаров.

Он также порекомендовал водителям принимать участие при осмотре места происшествия экспертами: "Водители должны, в первую очередь, сообщить о ДТП в Главное управление государственной дорожной полиции. Было бы хорошо, если они смогли воспользоваться профессиональной юридической помощью адвокатов. Потому что доказательства, полученные во время первоначального осмотра места происшествия, играют очень важную роль".