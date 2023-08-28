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Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям покончил жизнь самоубийством в больнице, где находился на лечении

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям покончил жизнь самоубийством в больнице, где находился на лечении В прокуратуру Наримановского района поступила информация о том, что в 1963 году Салманов Рахиб Вагиф оглы покончил жизнь самоубийством, выбросившись из здания больницы, где он проходил лечение.
Происшествия
28 августа 2023 г. 21:15
Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям покончил жизнь самоубийством в больнице, где находился на лечении

В прокуратуру Наримановского района поступила информация о том, что Салманов Рахиб Вагиф оглы, 1963 года рождения покончил жизнь самоубийством, выбросившись из здания больницы, где он проходил лечение.

В пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что в настоящее время на месте происшествия привлечены сотрудники прокуратуры, проводятся необходимые следственные мероприятия.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района проводится расследование.

Отметим, что Р.Салманов был судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям, работал в Бакинском суде по тяжким преступлениям с 2013 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi intihar edib, prokurorluq faktı araşdırır

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