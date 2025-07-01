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Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы

Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зиядина Сафарова
Происшествия
1 июля 2025 г. 11:50
Судмедэкспертиза назвала причины смерти Зияддина Сафарова: многочисленные травмы и переломы

Результаты проведенной в Азербайджане судмедэкспертизы показали, что жертва рейда российских силовиков в Екатеринбурге Зияддин Сафаров скончался в результате посттравматического шока от многочисленных тяжелых травм.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава, профессор Адалят Гасанов.

По его словам, при внешнем осмотре тела Зияддина Сафарова были обнаружены кровоизлияния в обоих глазах.

"На правом глазу выявлены гематомы, в области шеи – кровоподтеки, на грудной клетке – асимметричная деформация, полосовидные ссадины, на правой поверхности живота – ссадины с кровоподтеками, на коже мошонки – гематомы неопределенной формы", - подчеркнул Гасанов.

При исследовании внутренних органов, добавил Гасанов, также были обнаружены обширные кровоизлияния в кожных покровах головы. Кроме того, в грудной клетке имелись многочисленные переломы по двум линиям. "Заметно, что с левой стороны ребра были грубо сломаны. Выявлены кровоизлияния в диафрагме, паранефральных областях, а также кровоизлияния и гематомы в яичках. Мы установили, что Зияддин Сафаров скончался в результате посттравматического шока, связанного с указанными травмами", - сказал он.

По словам Гасанова, российская сторона пыталась представить все так, будто братья Сафаровы скончались от сердечной недостаточности, что в корне не соответствует действительности.

"Российские врачи заявили, что Зияддин Сафаров умер от болезни. Но факты налицо. Экспертиза показала кровоизлияния на внутренней поверхности кожного покрова головы, в твердую и мягкую оболочки головного мозга, есть тупая травма грудной клетки, сдавливание, переломы грудной клетки по двум линиям. Слева спереди и справа сзади все ребра сломаны. Одно ребро мы вовсе не обнаружили", - сказал он.

Отметим, что 27 июня в утренние часы Федеральная служба безопасности России совершила рейд в квартиры азербайджанцев в Екатеринбурге. Во время налета были убиты два азербайджанца, несколько человек пострадали. Убитые азербайджанцы – братья известного журналиста Сейфеддина Гусейнли.

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Версия на английском языке Examination results: One of Azerbaijani brothers killed in Yekaterinburg died of post-traumatic shock
Версия на азербайджанском языке Yekaterinburqda qətlə yetirilən Ziyəddin Səfərov posttravmatik şok nəticəsində ölüb, qabırğanın biri tapılmayıb

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