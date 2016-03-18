Судившиеся азербайджанские компании подписали соглашение о примирении сторон

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Открытого акционерного общества Azenco против ОАО Holcim (Азербайджан).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Тагизаде вынесено решение.

Было утверждено соглашение о примирении сторон, а решение аннулировано. Производство по делу прекращено.

Отметим, что в прошлом году ОАО Holcim (Азербайджан) подало в суд на ОАО Azenco. Компания Holcim выдвинула иск о выплате денег от продаж. Сумма иска не разглашается.

Бакинский административно-экономический суд №2 частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, компания Azenco подала апелляционную жалобу.

Напомним, что ОАО Holcim (Азербайджан) является частью группы Holcim Qrup - одного из ведущих поставщиков клинкера и цемента в мире. Компания покрывает большую часть внутреннего спроса страны на высококачественную продукцию, отвечающую мировым и международным стандартам.

Компания Azenco функционировала в качестве Общества с ограниченной ответственностью в составе ОАО "Азерэнержи". Спустя некоторое время Azenco было преобразовано в Открытое акционерное общество.