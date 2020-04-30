Судьи-кандидаты в Верховный суд Азербайджана - СПИСОК

© Report https://report.az/storage/news/291803bdec1371d75ee3ba630330ae30/70ecd279-4fd6-4f2f-816d-60783c2e45a7_292.jpg

1 мая в комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса будет рассмотрен вопрос "О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев направил представление о назначении нескольких судей в Верховный суд.

На завтрашнем заседании комитета вынесут на обсуждение вопрос назначения судьями Верховного суда судей Бакинского апелляционного суда Исмаила Халилова, Вугара Гасанова, Заура Алиева, Абидина Гусейнова, судей Сумгайытского Апелляционного суда Чингиза Аскерова, Агиля Аббасова, Бахрама Мамедли, Бахмана Гарибова, судьи Гянджинского Апелляционного суда Испендияра Шафиева.