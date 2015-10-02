Судебный процесс по делу заместителя Сафара Абиева не состоялся

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Судебный процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана Сафара Абиева - полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями, рассмотрение которого планировалось сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям, не состоялся.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Зейнала Агаева отложен из-за неявки адвоката.

Очередное судебное заседание назначено на 9 октября.

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) УК.

М.Селимов в 1995-1999 гг. занимал должность заместителя министра обороны Азербайджана по политическим и общественным вопросам.