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    Судебный процесс по делу заместителя Сафара Абиева не состоялся

    Очередное судебное заседание назначено на 9 октября

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Судебный процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана Сафара Абиева - полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными обязанностями, рассмотрение которого планировалось сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям, не состоялся. 

    Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Зейнала Агаева отложен из-за неявки адвоката. 

    Очередное судебное заседание назначено на 9 октября.

    Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) УК.

    М.Селимов в 1995-1999 гг. занимал должность заместителя министра обороны Азербайджана по политическим и общественным вопросам. 

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