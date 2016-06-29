Судебный процесс ​по делу о пожаре в Бинагадинском районе был отложен из-за состояния комы одного из обвиняемых

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям был отложен судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекбера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджова, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, причиной отложения процесса, который должен был пройти под председательством судьи Афгана Гаджиева, стало то, что один из обвиняемых - бывший первый заместитель главы исполнительной власти Бинагадинского района Газанфар Новрузов впал в кому.

Напомним, что по итогам следствия привлечены в качестве обвиняемых лиц генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован при облицовке здания, Баширов Угур Фирузоглу, учредитель и председатель правления ООО Global Construction Махмудов Мирюсиф Мирджафароглу, заместитель председателя правления Аскеров Алекпер Илдырым оглу, бывший первый заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Новрузов Газанфар Магеррамоглу, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Раджабов Адалят Шамсаддиноглу, который в 2012-2013 году работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Бинагадинского района Оруджев Низами Гараоглу. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также предъявлены обвинения по ст. 308.2 и ст. 313 (служебный подлог) Мамедову Агаджаваду Гаджи оглу, начальнику испытательной лаборатории ЗАО "Дарнагюльский завод металлопластиковых труб", в которой проходили испытания полиуретана, и по ст. 308.2 Алибекову Акифу Мурадалиоглу, генеральному директору Центра эпидемиологии и гигиены министерства здравоохранения, где были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана.

Следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что 19 мая 2015 года на территории Бинагадинского района произошел пожар в многоэтажном жилом доме, который привел к тяжелым последствиям. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали еще 50 человек.