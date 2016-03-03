​Судебный процесс по делу Рауфа Миргадирова отложен

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Абида Абдинбекова проходил закрыто и был отложен в связи с тем, что срок подачи кассационной жалобы не истек.

Очередное заседание суда назначено на 16 марта.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле 2014 года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям журналист был осужден к 6 годам лишения свободы. Р.Миргадиров подал апелляционную жалобу по приговору.