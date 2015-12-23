Судебный процесс над Рауфом Миргадировым отложен

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, закрытый процесс под председательством судьи Алисултана Османова отложен до 25 декабря.

Напомним, что в своем выступлении на прошлом процессе прокурор попросил для Р.Миргадирова наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Прокурор попросил утвердить ст. 62 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) по делу Р.Миргадирова.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции, после чего был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 УК (государственная измена).