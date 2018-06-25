Судебное следствие в отношении певицы Тараны Гумрал завершилось

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде продолжилось заседание суда по уголовному делу в отношении певицы Тараны Гумрал.

Об этом Report сообщил адвокат певицы Назенин Салаевой Джейхун Юсифов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова завершилось судебное следствие.

Прокурор попросил у суда время для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 2 июля.

Отметим, что скандал между певицей Т.Гумрал и ее коллегой Н.Салаевой начался на передаче "Bazar səhəri" на бывшем телеканале ANS.

Позвонив в прямом эфире на передачу, Н.Салаева сказала Т.Гумрал "Я застала тебя с моим мужем", на что Т.Гумрал высказалась в адрес коллеги нецензурными выражениями. По этой причине Назенин обратилась в суд. На суде Назенин доказала интимную связь между ее мужем и Т.Гумрал.

Согласно решению суда, Т.Гумрал должна была принести извинения Н.Салаевой и ее супругу Махаббату Гасанову и опровергнуть сказанное в адрес Н.Салаевой.

Однако, за невыполнение решения суда, в отношении Т.Гумрал было возбуждено уголовное дело по ст. 306.1 (Неисполнение приговора, постановления суда или иного судебного акта) УК.