 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Судебное следствие в отношении бывшего руководителя DekaBank завершено

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО DekaBank Ниязи Велиева и бывшего директора финансового департамента DekaBank Бахрама Гусейнова.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой огласили заключение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

    Представитель DekaBank заявил, что не полностью ознакомился с заключением экспертизы и попросили у суда время. 

    Затем представитель банка поднял ходатайство и потребовал допросить на суде эксперта, давшего заключение по судебно-бухгалтерской экспертизе. 

    Ходатайство не было удовлетворено. 

    Сотрудник банка поднял очередной иск и потребовал проведения повторной судебно-бухгалтерской экспертизы. 

    Суд не удовлетворил ходатайство и объявил о завершении следствия.  

    Гособвинитель потребовал у суда время для выступления. 

    Процесс отложен до 5 июля. 

    Отметим, что подсудимым предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

    Лицензия ОАО DekaBank была ликвидирована в июле 2016 года. В материалах уголовного дела указывается сумма ущерба в размере 5 млн манатов.

    В отношении Н.Велиева избрана мера пресечения в виде ареста, а Б.Гусейнова - домашний арест. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi