Судебное следствие в отношении бывшего руководителя DekaBank завершено

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО DekaBank Ниязи Велиева и бывшего директора финансового департамента DekaBank Бахрама Гусейнова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой огласили заключение судебно-бухгалтерской экспертизы.

Представитель DekaBank заявил, что не полностью ознакомился с заключением экспертизы и попросили у суда время.

Затем представитель банка поднял ходатайство и потребовал допросить на суде эксперта, давшего заключение по судебно-бухгалтерской экспертизе.

Ходатайство не было удовлетворено.

Сотрудник банка поднял очередной иск и потребовал проведения повторной судебно-бухгалтерской экспертизы.

Суд не удовлетворил ходатайство и объявил о завершении следствия.

Гособвинитель потребовал у суда время для выступления.

Процесс отложен до 5 июля.

Отметим, что подсудимым предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Лицензия ОАО DekaBank была ликвидирована в июле 2016 года. В материалах уголовного дела указывается сумма ущерба в размере 5 млн манатов.

В отношении Н.Велиева избрана мера пресечения в виде ареста, а Б.Гусейнова - домашний арест.