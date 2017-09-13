Судебное следствие по делу брата Айгюн Бейлер завершено

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в убийстве брата заслуженной артистки Айгюн Бейлер Аббаса Гумматова, Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхасова.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова продолжился этап анализа документов.

Адвокат обвиняемого Ф.Мамедзаде выступил с ходатайством. Он попросил провести психиатрическую экспертизу его подзащитного. Адвокат заявил, что его клиент болен.

Ходатайство не было удовлетворено.

На процессе адвокаты обвиняемых заявили, что их подзащитные во время следствия подвергались пыткам, после были сняты видеокадры их показаний. Они потребовали продемонстрировать видеосъемку в суде.

Судья отметил, что при отправке уголовного дела в суд в протоколах такой заметки не значилось.

Обвиняемый Дж.Алхасов отметил, что в следственный период следственные органы делали видеосъемку: "Об этом было показано по телевидению. Это видео сейчас размещено на youtube. Мы требуем показать эти кадры в суде".

После было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор попросил время у суда для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 28 сентября.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников Сураханского районного управления полиции и прокуратуры было установлено, что считающийся пропавшим без вести с 16 июня 2013 года житель Баку Эльнур Гумматов был убит.

В результате следственно-оперативных мероприятий по факту стало известно, что Э.Гумматов в мае 2013 года был убит через удушение на территории поселка Гала Хазарского района Ф.Мамедзаде, Э.Алхасовым, А.Гумматовым, братьями Рамилем и Эльнуром Асировыми. Подозреваемые в убийстве лица были задержаны в результате оперативных мер полиции и переданы следствию.

В ходе расследования стало известно, что названные лица для сокрытия следов преступления похоронили тело в поселке Гала в заранее выбранном месте. Сотрудниками полиции и прокуратуры место происшествия было осмотрено, останки Э.Гумматова были эксгумированы с места захоронения и отправлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы.

Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, для проведения других следственных действий дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Напомним, что среди арестованных лиц А.Гумматов является братом заслуженной артистки Айгюн Бейлер, а убитый приходился ей троюродным братом.