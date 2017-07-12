Судебное следствие Лапшина подытожено

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова в качестве дополнительного свидетеля показания дала эксперт Алмаз Байрамова.

Затем суд объявил о завершении следствия.

Суд назначен на 14 июля.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен по уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в Минске 15 декабря 2016 года, а 7 февраля 2017 года экстрадирован в Азербайджанскую Республику.