Судебное разбирательство по делу Салима Муслимова отложено

Судебное разбирательство по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова отложено.

Судебное разбирательство по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова отложено.

Как сообщает Report, судебное заседание под председательством судьи Фаига Ганиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям было отложено, поскольку обвиняемый заболел ОРВИ.

Судебное разбирательство состоится 20 ноября.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) в 2021 году. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 УК (Присвоение и растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере).

Бывший министр был помещен под домашний арест из-за проблем со здоровьем после 13 месяцев тюремного заключения.