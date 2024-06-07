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Судебное расследование по делу Алимпаши Мамедова завершено

Судебное расследование по делу Алимпаши Мамедова завершено В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу бывшего главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.
Происшествия
7 июня 2024 г. 20:11
Судебное расследование по делу Алимпаши Мамедова завершено

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу бывшего главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает западное бюро Report, гособвинитель попросил приговорить обвиняемого Алимпашу Мамедова к 13 годам лишения свободы.

Судья объявил о завершении судебного расследования по уголовному делу.

По просьбе адвокатов судья дал Алимпаше Мамедову время сказать последнее слово.

Напомним, что Алимпаша Мамедов был арестован Службой госбезопасности в апреле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 УК (хищение), 193-1.3.2 (Легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и по решению суда в его отношении была избрана мера пресечения ареста.

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Версия на азербайджанском языке Alimpaşa Məmmədovun məhkəmə istintaqı başa çatıb, ona son sözünü demək üçün vaxt verilib

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