Судебное расследование по делу Алимпаши Мамедова завершено

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу бывшего главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу бывшего главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова.

Как сообщает западное бюро Report, гособвинитель попросил приговорить обвиняемого Алимпашу Мамедова к 13 годам лишения свободы.

Судья объявил о завершении судебного расследования по уголовному делу.

По просьбе адвокатов судья дал Алимпаше Мамедову время сказать последнее слово.

Напомним, что Алимпаша Мамедов был арестован Службой госбезопасности в апреле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179.4 УК (хищение), 193-1.3.2 (Легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) и по решению суда в его отношении была избрана мера пресечения ареста.