Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.
Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено представление генерального прокурора о даче согласия на осуществление уголовного преследования в отношении судьи Сабунчинского районного суда города Баку Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве супруги Парваны Ахмедовой.
В настоящее время расследуются причина, обстоятельства совершения преступления и другие важные обстоятельства по делу.
На заседании Судебно-правового совета было принято решение удовлетворить представление.