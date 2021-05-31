Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено представление генерального прокурора о даче согласия на осуществление уголовного преследования в отношении судьи Сабунчинского районного суда города Баку Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве супруги Парваны Ахмедовой.

В настоящее время расследуются причина, обстоятельства совершения преступления и другие важные обстоятельства по делу.

На заседании Судебно-правового совета было принято решение удовлетворить представление.