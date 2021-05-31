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Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены

Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.
Происшествия
31 мая 2021 г. 20:59
Судебно-правовой совет вынес решение в отношении судьи, обвиняемого в убийстве жены
Фаган Ахмедов

Состоялось заседание Судебно-правового совета в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено представление генерального прокурора о даче согласия на осуществление уголовного преследования в отношении судьи Сабунчинского районного суда города Баку Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве супруги Парваны Ахмедовой.

В настоящее время расследуются причина, обстоятельства совершения преступления и другие важные обстоятельства по делу.

На заседании Судебно-правового совета было принято решение удовлетворить представление.

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