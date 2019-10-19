Судьба новой сделки с ЕС по Brexit решится на чрезвычайном заседании парламента Британии

Депутаты Палаты общин в субботу соберутся на чрезвычайное заседание британского парламента, чтобы одобрить или отвергнуть проект нового соглашения об условиях Brexit, утвержденного 17 октября на саммите ЕС в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, расклад сил в палате указывает на то, что премьер-министру Борису Джонсону будет непросто заручиться поддержкой необходимого числа законодателей.

Ранее британские депутаты уже трижды отклоняли проект соглашения, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Сделка с ЕС на новых условиях, которой добился Джонсон, потенциально может получить больше голосов. Однако чтобы провести ее через парламент, кабмину понадобится поддержка всех членов правящей в меньшинстве Консервативной партии, независимых депутатов и части оппозиции.

Спутать карты премьеру могут и поправки к соглашению, которые будут обсуждаться в субботу, возможно до позднего вечера. В среду, сразу после того, как в Брюсселе было объявлено о достижении сделки, парламентарии наделили себя правом внести существенные изменения в текст закона о Brexit, а правительству Джонсона не удалось остановить демарш своих противников.