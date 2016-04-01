 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Судья Верховного суда подал жалобу на адвоката Эльчина Садыгова

    Административное производство будет рассмотрено в Президиуме коллегии адвокатов

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Судья Верховного суда Фархад Керимов подал жалобу в Коллегию адвокатов на адвоката Эльчина Садыгова.

    Об этом Report сообщил сам адвокат. 

    По словам адвоката, сегодня административное производство будет рассмотрено в Президиуме коллегии адвокатов.

    Отметим, что Э.Садыгов защищал права журналиста Парвиза Гашимли. П.Гашимли был освобожден на основании распоряжения "О помиловании ряда осужденных", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 18 марта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi