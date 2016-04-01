Судья Верховного суда подал жалобу на адвоката Эльчина Садыгова

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Судья Верховного суда Фархад Керимов подал жалобу в Коллегию адвокатов на адвоката Эльчина Садыгова.
Об этом Report сообщил сам адвокат.
По словам адвоката, сегодня административное производство будет рассмотрено в Президиуме коллегии адвокатов.
Отметим, что Э.Садыгов защищал права журналиста Парвиза Гашимли. П.Гашимли был освобожден на основании распоряжения "О помиловании ряда осужденных", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 18 марта.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
Поделиться в Facebook