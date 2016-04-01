Судья Верховного суда подал жалобу на адвоката Эльчина Садыгова

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Судья Верховного суда Фархад Керимов подал жалобу в Коллегию адвокатов на адвоката Эльчина Садыгова.

Об этом Report сообщил сам адвокат.

По словам адвоката, сегодня административное производство будет рассмотрено в Президиуме коллегии адвокатов.

Отметим, что Э.Садыгов защищал права журналиста Парвиза Гашимли. П.Гашимли был освобожден на основании распоряжения "О помиловании ряда осужденных", подписанного президентом Ильхамом Алиевым 18 марта.