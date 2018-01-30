Судья сделал предупреждение Лейле Шихлинской

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу о хищениях в крупных размерах из клиники, возглавляемой народной артисткой Азербайджана, актрисой Лейлой Шихлинской. На скамье подсудимых – некогда работавшие в клинике главбух Шахла Аббасова, Сакина Гасымова, Айтен Гусейнова, Медина Хусеева, Елена Абдуллаева и др.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева заявили, что по делу имеется 69 свидетелей.

По словам судьи, из них допрошены только 13 человек. В отношении не явившихся в суд свидетелей приняли решение об их принудительной доставке в суд.

Судья отметил, что Лейле Шихлинской также сделали последнее предупреждение для явки в суд.

Очередное заседание суда назначено на 8 февраля.

Отметим, что обвиняемым инкриминируются преступные деяния по статьям 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупных размерах) УК Азербайджана.

Экс-сотрудники клиники привлечены к уголовному делу по заявлению Л.Шихлинской, поданному в правоохранительные органы 4 года назад. Народная артистка обвиняет их в похищении из кассы клиники 700 тыс. манатов. Предварительные следственные мероприятия проводились Главным управлением МВД по борьбе с оргпреступностью, а позже Управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

В ходе досудебного уточнения анкетных данных обвиняемых стало известно, что на попечении Ш.Аббасовой находятся двое малолетних детей.

С.Гасымова заявила, что на ее попечении находятся два малолетних ребенка и она работает врачом в Медицинском университете.

A.Гусейнова не замужем, но растит малолетнего ребенка.

М.Хусеева заявила, что она замужем, растит двух малолетних детей и в настоящее время работает в этой клинике в регистратуре.

Е.Абдуллаева также растит двух малолетних детей и работает в регистратуре клиники.