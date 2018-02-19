Судья: Необходимо участие Айгюн Бейляр на суде

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде продолжилось подготовительное судебное заседание на основе иска заслуженной артистки Ройи Айхан против коллеги, заслуженной артистки Айгюн Бейляр.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Айхан Вамиг Шукюров.

По его словам, на процессе под председательством судьи Заура Алиева было объявлено, что А.Бейляр не явилась на суд.

Судья отметил, что необходимо участие на суде самой А.Бейляр: "Суд направил извещение по ее адресу. Но Айгюн ханум, кажется, не проживает по этому адресу. Суд вновь направит извещение по адресу ее проживания".

Отметим, что Р.Айхан в исковом заявлении указала, что А.Бейляр на телевидении ARB оскорбила ее честь и достоинство. Поэтому певица обратилась с иском в Сабаильский районный суд и подала в суд на А.Бейляр. Она потребовала от коллеги компенсацию в размере 50 тысяч манатов за моральный ущерб и дачу заявления посредством прессы о том, что сказанные слова являются ложью.

Напомним, что А.Бейляр в эфире телеканала ARB в программе "Səhər-səhər" ("С утра пораньше") жестко высказалась о творчестве Р.Айхан.