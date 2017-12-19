Суд взял на производство иск Рамиза Мелика против Малейки Асадовой

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде продолжилось судебное заседание по иску народной артистки Малейки Асадовой против народного артиста Рамиза Мелика.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Натаван Тагиевой присутствовал только Р.Мелик.

Адвокат Р.Мелика Тюркель Сулейманлы подал встречный иск. Он сообщил, что М.Асадова оскорбила его подзащитного, в связи с чем подается иск на 300 тыс. манатов.

Гражданский иск был принят на производство.

После адвокат М.Асадовой также обвинил Р.Мелика в оскорблении народной артистки. По словам адвоката М.Асадовой, артистка готова простить Р.Мелика, если тот извинится.

Т.Сулейманлы опроверг обвинения в адрес своего подзащитного и добавил: "Малейка Асадова позвонила к нему домой и пригрозила похищением внуков" .

На суде также выступил Р.Мелик.

Очередное заседание суда назначено на 8 января будущего года.