Бакинский суд вынес суровый приговор пытавшемуся убить 7-летнего ребенка

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мовсума Багирова, обвиняемого в попытке убийства 7-летнего ребенка.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева было оглашено решение.

Решением суда он лишен свободы сроком на 14 лет.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в Хазарском районе Баку. М.Багиров 1998 г.р. попытался убить 7-летнего Али Велиева, ударив его по голове камнем. Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.

Причиной инцидента стало то, что 7-летний ребенок бросил на М.Багирова петарду.

Задержанному полицией М.Багирову выдвинуто обвинение по статье 29, 120 (покушение на убийство) УК АР.