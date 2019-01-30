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    Бакинский суд вынес суровый приговор пытавшемуся убить 7-летнего ребенка

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мовсума Багирова, обвиняемого в попытке убийства 7-летнего ребенка.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева было оглашено решение.

    Решением суда он лишен свободы сроком на 14 лет.

    Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в Хазарском районе Баку. М.Багиров 1998 г.р. попытался убить 7-летнего Али Велиева, ударив его по голове камнем. Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.

    Причиной инцидента стало то, что 7-летний ребенок бросил на М.Багирова петарду.

    Задержанному полицией М.Багирову выдвинуто обвинение по статье 29, 120 (покушение на убийство) УК АР.

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