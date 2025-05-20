Суд вынес решение в отношении Тофика Ягублу

В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе члена Национального совета Тофика Ягублу и обвиняемого по его делу журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).

В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе члена Национального совета Тофика Ягублу и обвиняемого по его делу журналиста Эльнура Мамедова (Вагифоглу).

Как сообщает Report, суд не удовлетворил апелляционную жалобу, и приговор в их отношении остался в силе.

Отметим, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Тофик Ягублу был лишен свободы на 9 лет, а Эльнур Мамедов - на 8 лет.

Тофик Ягублу обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество - совершенное с причинением крупного ущерба), 320 (подделка официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков, незаконное изготовление, продажа или использование поддельных документов), 320.1 (подделка или незаконное изготовление с целью использования удостоверения или другого официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо продажа такого документа, а также изготовление или продажа поддельной государственной награды, штампа, печати, бланка Азербайджанской Республики с той же целью) и 320.2 (заведомое использование поддельных документов, указанных в статье 320.1 настоящего Кодекса) Уголовного кодекса.

В ходе следствия Эльнур Мамедов (Вагифоглу) был также привлечен в качестве обвиняемого. Ему предъявлены обвинения по статьям 178 (мошенничество) и 320 (изготовление поддельных документов и их использование) Уголовного кодекса. В отношении Э. Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.