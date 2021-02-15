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Суд вынес решение в отношении экс-министра труда и соцзащиты

Суд вынес решение в отношении экс-министра труда и соцзащиты Рассмотрена апелляционная жалоба на изменение меры пресечения в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова
Происшествия
15 февраля 2021 г. 17:17
Суд вынес решение в отношении экс-министра труда и соцзащиты
Салим Муслимов

Рассмотрена апелляционная жалоба на изменение меры пресечения в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает Report, Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, что Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого лица по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

В Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики были расследованы многочисленные факты злоупотребления Салимом Муслимовым, допущенные в период его работы на посту министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в области организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществления государственного контроля над деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения и выполнению других полномочий.

Кроме того, была получена информация о том, что Салим Муслимов неоднократно брал взятки в крупных размерах за результаты проверок, проводимых Госслужбой трудовой инспекции министерства во время строительства и реконструкции объектов производственного, социально-бытового и другого назначения, по факту соблюдения требований охраны труда и выдачи разрешений на их эксплуатацию. В то же время, подтвердились подозрения в том, что он неоднократно получал от каждого руководителя различных территориальных филиалов от 10 до 30 тысяч манатов в виде взяток за результаты проведенных проверок.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Səlim Müslümovla bağlı qərar verib

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