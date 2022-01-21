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Суд вынес решение в отношении повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Суд вынес решение в отношении повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву Сабаильский районный суд вынес решение в отношении Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Происшествия
21 января 2022 г. 16:54
Суд вынес решение в отношении повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Сабаильский районный суд вынес решение в отношении Вугара Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, суд избрал в отношении обоих лиц меру пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Отметим, что несколько дней назад в Сабаильском районе Баку был поврежден памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского РУП, были задержаны подозреваемые в совершении преступления - Вугар Тагизаде 1991 года рождения и Аллахверди Мамедли 1996 года рождения.

По данному факту Следственным отделом Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) Уголовного кодекса АР.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuranlarla bağlı qərar çıxarıb

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