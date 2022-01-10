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Суд вынес решение в отношении похитительницы 2-летнего ребенка

Суд вынес решение в отношении похитительницы 2-летнего ребенка Суд вынес решение в отношении Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении 2-летнего ребенка в Баку.
Происшествия
10 января 2022 г. 20:14
Суд вынес решение в отношении похитительницы 2-летнего ребенка

Суд вынес решение в отношении Гюльтекин Мурадовой, обвиняемой в похищении 2-летнего ребенка в Баку.

Как сообщает Report, по решению Сабунчинского районного суда в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Отметим, что инцидент произошел 29 декабря 2021 года в поселке Сабунчи.

2-летний Магомед Эльгюн оглу Шихалиев был похищен с территории поселка. 8 января в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции и 12-го отдела полиции, ребенок был найден.

Гюльтекин Мурадова и гражданский муж женщины - житель Агдамского района Шамиль Алиев были задержаны по подозрению в похищении ребенка.

Позже к следствию был привлечен и отец ребенка Эльгюн Насиров.

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Версия на английском языке Court rules against kidnapper of 2-year-old kid
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə 2 yaşlı uşağı oğurlayan qadın barəsində qərar çıxarıb

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