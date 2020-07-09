О нас
Report Georgia

Суд вынес решение по жалобе арестованных чиновников МИД

Суд вынес решение по жалобе арестованных чиновников МИД Суд вынес решение по жалобе арестованных чиновников МИД
Происшествия
9 июля 2020 г. 12:47
Суд вынес решение по жалобе арестованных чиновников МИД

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на меру пресечения в виде ареста в отношении должностных лиц, задержанных в ходе операции службы госбезпасности в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана. 

Как передает Report, на заседании под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено решение.

Согласно решению, жалоба была отклонена.

Ранее на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации в связи с тем, что некоторые должностные лица МИД использовали должностные полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Были установлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий со стороны начальника Управления по делам МИД, председателя тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, заведующего хозяйственным отделом Управления делами Салима Ализаде и начальника Консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаева.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə XİN-in həbsdə olan vəzifəliləri barədə qərar verdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Оштрафованы отдыхающие в бассейне
ФотоОштрафованы отдыхающие в бассейне
9 июля 2020 г. 12:22
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина
9 июля 2020 г. 11:06
В Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха 
ФотоВ Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха 
9 июля 2020 г. 10:59
Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила
Обнаружено еще одно кафе, нарушившее карантинные правила
9 июля 2020 г. 10:21
Автомобиль сбил мальчика в Абшеронском районе
Автомобиль сбил мальчика в Абшеронском районе
9 июля 2020 г. 08:35
В Баку девушка-мотоциклист совершила ДТП
В Баку девушка-мотоциклист совершила ДТП
9 июля 2020 г. 08:00
В Сумгайыте обнаружили сотни патронов  
ФотоВ Сумгайыте обнаружили сотни патронов  
9 июля 2020 г. 03:04
В Нефтчале электрика ударило током 
В Нефтчале электрика ударило током 
9 июля 2020 г. 02:02
ДТП в Баку: есть пострадавший
ДТП в Баку: есть пострадавший
9 июля 2020 г. 00:19
Жительница Хачмаза пыталась сжечь себя
Жительница Хачмаза пыталась сжечь себя
8 июля 2020 г. 23:03

Последние новости

13:22
В Италии по делу коррупции в ВС проходят свыше 30 человек Другие страны
13:16
На валютном аукционе в Азербайджане снизился спрос на доллары Финансы
13:14
В Баку завотделом поликлиники умерла от COVID-19 Здравоохранение
13:13
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25% Финансы
13:12
Число инфицированных COVID-19 в России превысило 707 тысяч В регионе
13:01
ФотоВидеоВъезд в Хачмаз ограничен из-за коронавируса Происшествия
13:01
Tesla создаст полностью автономный автомобиль Бизнес
12:53
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа Инфраструктура
12:47
Суд вынес решение по жалобе арестованных чиновников МИД Происшествия
12:41
Турция экспортировала в Азербайджан товары на 800 млн долларов за 5 месяцев Бизнес
12:22
ФотоОштрафованы отдыхающие в бассейне Происшествия
12:18
В сточных водах Парижа вновь обнаружили коронавирус Другие страны
11:55
Переработка нефти в Азербайджане снизилась Энергетика
11:55
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа Энергетика
11:43
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин Инфраструктура