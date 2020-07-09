Суд вынес решение по жалобе арестованных чиновников МИД

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на меру пресечения в виде ареста в отношении должностных лиц, задержанных в ходе операции службы госбезпасности в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
Как передает Report, на заседании под председательством судьи Ильгара Мургузова было объявлено решение.
Согласно решению, жалоба была отклонена.
Ранее на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации в связи с тем, что некоторые должностные лица МИД использовали должностные полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.
Были установлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий со стороны начальника Управления по делам МИД, председателя тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, заведующего хозяйственным отделом Управления делами Салима Ализаде и начальника Консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаева.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.