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    Суд вынес решение по делу гражданина Израиля, пытавшегося провезти патроны в Баку

    Бакинский районный суд заменил ему тюремное заключение денежным штрафом

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Один из районных судов Баку принял решение заменить тюремное заключение гражданину Израиля, задержанному в столичном аэропорту за наличие в сумке боевых патронов, денежным штрафом, передает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Отметим, что гражданин Израиля Элияху Авраам был задержан в Бакинском аэропорту в январе 2018 года после того, как в его багаже были обнаружены пять винтовочных патронов.

    Он сможет вернуться в Израиль после выплаты штрафа.

    Наряду с этим представитель МИД Израиля сообщил, что ведомство продолжает добиваться освобождения израильской гражданки, которая была задержана в аэропорту Баку 23 февраля по тем же причинам – при проверке на таможне в ее сумке нашли несколько автоматных патронов.

    В связи с этим МИД Израиля настоятельно просит израильских граждан тщательно проверять свой багаж перед поездкой за границу.

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