Суд вынес решение по делу гражданина Израиля, пытавшегося провезти патроны в Баку

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Один из районных судов Баку принял решение заменить тюремное заключение гражданину Израиля, задержанному в столичном аэропорту за наличие в сумке боевых патронов, денежным штрафом, передает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Отметим, что гражданин Израиля Элияху Авраам был задержан в Бакинском аэропорту в январе 2018 года после того, как в его багаже были обнаружены пять винтовочных патронов.

Он сможет вернуться в Израиль после выплаты штрафа.

Наряду с этим представитель МИД Израиля сообщил, что ведомство продолжает добиваться освобождения израильской гражданки, которая была задержана в аэропорту Баку 23 февраля по тем же причинам – при проверке на таможне в ее сумке нашли несколько автоматных патронов.

В связи с этим МИД Израиля настоятельно просит израильских граждан тщательно проверять свой багаж перед поездкой за границу.