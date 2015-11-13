Суд вынес решение относительно программы Хoşqədəmlə axtarıram səni

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба по иску телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Джахангира Юсифова выступили представители обеих сторон. В конце было объявлено решение суда. Суд не удовлетворил иск ANS.

Напомним, что 23 октября в Бакинском административно-экономическом суде №1 состоялся судебный процесс по иску телерадиокомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР). Представитель компании АNS попросил аннулировать решение НСТР о временном приостановлении вещания передач "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni", транслируемых на канале. Судья направил дело для рассмотрения в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что на заседании НСТР 30 сентября было рассмотрено административное производство по факту нарушения телеканалом ANS требований закона "О телерадиовещании". В решении НСТР отмечается, что транслируемые на канале передачи "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni" под предлогом решения социальных проблем превращаются в шоу-передачи, некоторые темы искусственным образом затягиваются на несколько дней, попираются права людей, искусственно создается напряженность, эфир превращается в сцену личных интриг, нарушаются национально-духовные ценности, нарушаются требования законодательства. Поэтому принято решение о приостановлении этих передач, начиная с 5 октября 2015 года, сроком на 1 месяц.