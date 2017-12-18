 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Суд вынес решение о выдворении с территории клуба "Баку"

    Решением суда было удовлетворено первоначальное требование

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ ООО Delfin подало в суд на футбольный клуб "Баку".

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО Delfin потребовало выдворить футбольный клуб с территории, являющейся частной собственностью.

    Во время судебного процесса клуб "Баку" подал встречный иск о "взыскании денег" с противоположной стороны.

    Решением суда было удовлетворено первоначальное требование, встречный иск отклонен.

    Недовольное решением суда руководство ФК "Баку" подало апелляционную жалобу. Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

    Напомним, что "Баку" - один из известных в Азербайджане футбольных клубов. Эта команда дважды была чемпионом страны и трижды завоевывала кубок Азербайджана. "Баку" несколько раз представлял Азербайджан в еврокубках. Клуб сейчас представлен в юниорских лигах "Академией Искендера Джавадова".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi