Суд вынес решение о выдворении с территории клуба "Баку"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ ООО Delfin подало в суд на футбольный клуб "Баку".

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО Delfin потребовало выдворить футбольный клуб с территории, являющейся частной собственностью.

Во время судебного процесса клуб "Баку" подал встречный иск о "взыскании денег" с противоположной стороны.

Решением суда было удовлетворено первоначальное требование, встречный иск отклонен.

Недовольное решением суда руководство ФК "Баку" подало апелляционную жалобу. Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что "Баку" - один из известных в Азербайджане футбольных клубов. Эта команда дважды была чемпионом страны и трижды завоевывала кубок Азербайджана. "Баку" несколько раз представлял Азербайджан в еврокубках. Клуб сейчас представлен в юниорских лигах "Академией Искендера Джавадова".