Суд вынес решение о досрочном освобождении лица, убившего коллегу-полицейского

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Гарадагском районном суде рассмотрели заявление о досрочном условном освобождении бывшего полицейского Турала Гафарова, убившего своего экс-шурина, который также был его коллегой.

Как сообщает Report, суд удовлетворил заявление.

Суд принял решение о досрочном условном освобождении Турала Гафарова.

Недовольный решением суда прокурор подал апелляционный протест. Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что согласно обвинительному акту, 1 декабря 2009 года главный оперуполномоченный отдела уголовного розыска Сабаильского РУП, майор полиции Турал Кямиль оглу Гафаров 1979 г.р. на почве семейного конфликта нанес в своей квартире по улице Диляры Алиевой Насиминского района смертельные ножевые ранения брату бывшей супруги Наргиз Алиевой, сержанту полиции Зауру Алиеву.

4 августа 2010 года по приговору Суда по тяжким преступлениям Т.Гафарова приговорили к 12-ти годам тюрьмы.