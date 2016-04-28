​Суд вынес приговор главбуху известной компании

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу главного бухгалтера ООО S.A.B.A. şirkəti Талеха Рагимова, обвиняемого в присвоении денежных средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что директор компании Авез Сафарли обратился в Бинагадинскую районную прокуратуру и заявил, что в компании была выявлена недостача на сумму 174 504 маната. После этого по подозрению в присвоении 174,5 тыс. манатов был задержан главный бухгалтер компании Талех Рагимов. Он обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК.

Напомним, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году.