Суд вернул в прокуратуру уголовное дело ограбивших пожилого мужчину на Абшероне

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание суда по уголовному делу Мигдара Гаразаде и Кямиля Рустамзаде, обвиняемых в совершении ограбления.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева гособвинитель возбудил ходатайство.

Заявив, что в преступных действиях указанных лиц присутствуют более отягчающие обстоятельства, прокурор потребовал вернуть дело на предварительное следствие.

Ходатайство было удовлетворено и вынесено решение о возвращении дела М.Гаразаде и К.Рустамзаде на предварительное следствие для повторного рассмотрения.

Отметим, что двое друзей избили в прошлом году ночью на территории Абшеронского района пожилого мужчину, отняли у него дорогой мобильный телефон и деньги.

Обратившись в правоохранительные органы, потерпевший Интигам Асадзаде заявил сотрудникам районного управления полиции, что в тот день вышел со свадьбы. По дороге домой, находившиеся с ним в такси двое мужчин заставили его сойти в поселке Ашагы Гюздек и избили. И.Асадзаде заявил, что преступники отняли у него 300 манатов и мобильный телефон на 700 манатов,

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции были задержаны подозреваемые в ограблении житель Баку К.Рустамзаде и житель Сабирабада М.Гаразаде. Во время допроса мужчины заявили, что приехали ночью к станции метро "20 Января" в целях совершить кражу. Отнятый у потерпевшего мобильный телефон они продали недалеко от станции метро "Аджеми" в Насиминском районе, а деньги поделили между собой. В ходе расследований выяснилось, что задержанные причастны к ряду ограблений и преступлений, совершенных в различных районах столицы.