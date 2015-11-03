Суд вернул следствию материалы дела в связи со смертью двоюродного брата экс-министра

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было продолжено подготовительное заседание суда по уголовному делу жительницы Баку Халиды Искендеровой 1969 года рождения, обвиняемой в убийстве мужа.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было рассмотрено ходатайство стороны защиты, поднятое на прошлом заседании. Адвокат заявил, что ознакомился с материалами дела, и что преступление совершено не Х.Исмаиловой, и о том, что доказательства уголовного дела были сфальсифицированы, допущена грубая ошибка.
Государственный обвинитель выступил с заявлением о необоснованности ходатайства.
Далее судебный состав отправился в комнату совещаний. После совещания судебная коллегия вынесла решение. Согласно решению, ходатайство было удовлетворено. Из-за наличия грубых правонарушений дело было возвращено следствию. Мера пресечения в виде ареста сохранена в силе.
Отметим, что убийство произошло в сентябре 2014 года. Искендеров Физули Хагверди оглы (1964 г.р.) был убит около своего дома. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры города Баку и Низаминского районного управления полиции было выявлено, что убийство совершила его жена Халида Искендерова. Х.Искендерова была задержана в качестве подозреваемой.
Отметим, что убитый Ф.Искендеров на протяжении долгих лет был заместителем начальника Государственной реестровой службы по недвижимому имуществу.
Он также приходился двоюродным братом бывшего министра финансов Авеза Алекберова.
News DepartmentАвтор новости
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