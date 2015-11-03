Суд вернул следствию материалы дела в связи со смертью двоюродного брата экс-министра

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям было продолжено подготовительное заседание суда по уголовному делу жительницы Баку Халиды Искендеровой 1969 года рождения, обвиняемой в убийстве мужа.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было рассмотрено ходатайство стороны защиты, поднятое на прошлом заседании. Адвокат заявил, что ознакомился с материалами дела, и что преступление совершено не Х.Исмаиловой, и о том, что доказательства уголовного дела были сфальсифицированы, допущена грубая ошибка.

Государственный обвинитель выступил с заявлением о необоснованности ходатайства.

Далее судебный состав отправился в комнату совещаний. После совещания судебная коллегия вынесла решение. Согласно решению, ходатайство было удовлетворено. Из-за наличия грубых правонарушений дело было возвращено следствию. Мера пресечения в виде ареста сохранена в силе.

Отметим, что убийство произошло в сентябре 2014 года. Искендеров Физули Хагверди оглы (1964 г.р.) был убит около своего дома. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры города Баку и Низаминского районного управления полиции было выявлено, что убийство совершила его жена Халида Искендерова. Х.Искендерова была задержана в качестве подозреваемой.

Отметим, что убитый Ф.Искендеров на протяжении долгих лет был заместителем начальника Государственной реестровой службы по недвижимому имуществу.

Он также приходился двоюродным братом бывшего министра финансов Авеза Алекберова.