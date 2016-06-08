​Суд в Петербурге вынес приговор гражданину Азербайджана, обвиняемому в убийстве директора завода Coca-Cola

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор убийцам директора петербургского завода Coca-Cola Дмитрия Сошнева, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Вячеслав Финогенов и его сообщник Денис Чхитаури признаны виновными и приговорены к 22 и 16 годам лишения свободы соответственно. При этом прокурор требовал для них пожизненного заключения и 21 год тюрьмы. Отбывать наказание преступники будут в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать более 2,5 миллиона рублей в пользу детей и жены убитого.

37-летний Сошнев исчез 28 ноября 2014 года, а 3 декабря по подозрению в его убийстве были задержаны 28-летний гражданин Азербайджана Чхитаури и ранее судимый за убийство 46-летний Финогенов. Тело директора завода следователи обнаружили на основании показаний подозреваемых.

Как установило следствие, Чхитаури и Финогенов назначили Сошневу встречу у гаражей на территории Фрунзенского района. Там Финогенов выстрелил в директора из самодельного огнестрельного оружия, после чего преступники забрали 150 тысяч рублей и документы на автомобиль BMW, который намеревались продать за миллион рублей.