Суд в Петербурге продлил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в смерти двух человек

Суд в Санкт-Петербурге до конца мая продлил меру пресечения уроженцу Азербайджана Мураду Касымову, обвиняемому в наезде на пешеходов на Невском проспекте, сообщает Report со ссылкой на "Фонтанка".

Ходатайство следствия на заседании 22 апреля удовлетворил Куйбышевский районный суд, М.Касымов останется в изоляторе еще на месяц, до 23 мая.

Обвиняемый не возражал против ареста.

Напомним, что ночью 24 февраля автомобиль BMW, которым управлял М.Касымов, сбил на тротуаре Невского проспекта пять человек - гражданина США и уроженку Москвы спасти не удалось. По словам М.Касымова, прежде чем поехать кататься по ночному городу, он на Думской надышался "шариков" и его просто "отключило".