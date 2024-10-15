Суд в Гяндже вынес приговор по делу об убийстве 71-летней жительницы Товуза

11:06

Завершился судебный процесс по уголовному делу по факту убийства 71-летней жительницы Товузского района Интизар Багировой.

Как сообщает Report, в ее убийстве обвинялись Айназ Алыева и Эльчин Алиев, которые являлись квартирантами Багировой.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекберли вынесен приговор обвиняемым: А.Алыева приговорена к 12 годам лишения свободы, а Э.Алиев - к 2 годам и 6 месяцам.

Согласно обвинительному заключению, А.Алыева в мае прошлого года деревянной палкой забила И.Багирову до смерти.

Кроме этого, Алыева и Алиев, состоящие в гражданском браке, признаны виновными в краже золотых украшений у погибшей.