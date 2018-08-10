Суд в Азербайджане принял решение об экстрадиции гражданина Турции в свою страну

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по представлению министерства юстиции относительно передачи объявленного в розыск в Турции Сабри Сокмена его стране.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиев огласили постановление, согласно которому в отношении С.Сокмена избрана мера пресечения в виде ареста.

Суд принял решение о его экстрадиции в Турцию. Мужчину арестовали в зале суда и передали по назначению для экстрадиции в свою страну.

Отметим, что в 2011 году в Турции С.Сокмена обвинили в действиях сексуального характера. В целях уклонения от ответственности, он сбежал в Азербайджан. Затем С.Сокмен был объявлен в международный розыск.

В этом году его задержали в Азербайджане, однако в отношении С.Сокмена не была избрана мера пресечения в виде ареста. Турецкая сторона пожелала его экстрадиции.

По информации, судебное заседание по уголовному делу в отношении С.Сокмена в Турции завершилось. Суд приговорил его к 12 годам заключения.