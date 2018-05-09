Суд удовлетворил иск против дочери Эльдара Махмудова

© Report

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/В Бакинском апелляционном суде рассмотрели жалобу на решение суда на основе иска ООО Eyfel против Нигяр Махмудовой и других.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мамеда Мамедова, было зачитано решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба строительской компании была удовлетворена, решение суда первой инстанции в пользу Н.Махмудовой отменено. Суд удовлетворил иск ООО Eyfel.

Отметим, что ООО Eyfel подало в суд на Н.Махмудову, Г.Шахгасымова и Т.Азимову. Обратившееся в Ясамальский районный суд ООО потребовало считать договоры недействительными, признать права на собственность и опровергнуть информацию, наносящую вред деловому имиджу. Суд отклонил все три иска. Недовольное решением ООО Eyfel подало апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что Н.Махмудова – дочь бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова.

Сообщается, что руководителем ООО Eyfel является Явер Гурбанов.