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Суд удовлетворил ходатайство Али Инсанова о снятии судимости

Суд удовлетворил ходатайство Али Инсанова о снятии судимости 15:09
Происшествия
6 сентября 2024 г. 15:23
Суд удовлетворил ходатайство Али Инсанова о снятии судимости

В Бинагадинском районном суде Баку прошло судебное заседание по ходатайству о снятии судимости с бывшего министра здравоохранения, председателя партии "Хагг Адалят" Али Инсанова.

Как сообщает Report, суд удовлетворил ходатайство и снял судимость с Инсанова.

Отметим, что Али Инсанов был арестован 20 октября 2005 года по обвинениям в попытке насильственного захвата власти и подготовке массовых беспорядков. Позднее ему также были предъявлены обвинения в совершении должностных и экономических преступлений. Решением суда Инсанов был приговорен к 11 годам лишения свободы. Инсанов в марте 2019 года вышел на свободу на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева об амнистии.

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Версия на азербайджанском языке Əli İnsanovun məhkumluğu götürülüb

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