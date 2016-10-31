Суд удовлетворил ходатайство Акифа Човдарова

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, на прошедшем под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова закрытом заседании адвокат А.Човдарова Кямандар Насибов подал ходатайство.

В интервью журналистам К.Насибов сказал, что они пока ознакомились с 41 томом уголовного дела: "С остальными 19 томами мы пока не ознакомились. Поэтому попросили у суда дополнительное время".

Удалившийся на совещание суд огласил решение, согласно которому ходатайство было удовлетворено.

Судебный процесс продолжится 10 ноября.

Отметим, что А.Човдаров арестован в ноябре прошлого года. В то время Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Затем срок ареста продлили.

Он обвиняется по ст. 145.3; 179.3.1; 179.3.2 ; 181.3.1; 181.3.2; 182.3.1; 182.3.2; 228.4; 302.1; 302.2;311.3.1; 311.3.2; 311.3.3; 311.3.4; 313; 341.2.1; 341.2.2 и 341.2.3 УК.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены основательные подозрения относительно незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, нарушения законных интересов отдельных лиц некоторыми сотрудниками министерства путем злоупотребления служебными полномочиями и нарушения требований законодательства.

Напомним, что по делу имеется более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших.

На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.