Суд сократил срок наказания криминального авторитета по прозвищу "Цыган" с 20 до 15 лет

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе обвиняемого в России в убийстве Эльмира Мамедова на судебное решение относительно согласования его наказания с законодательством Азербайджана.

Об этом Report сообщила адвокат Э.Мамедова Улькер Юсифова.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова было вынесено постановление.

Согласно постановлению, срок наказания Э.Мамедова сокращен с 20 до 15 лет.

Отметим, что Э.Мамедов обвиняется по статьям умышленное убийство, незаконное ношение оружия Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он отбыл 21 год лишения свободы в России. Затем Э.Мамедов был экстрадирован в Азербайджан.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям было рассмотрено дело о согласовании его наказания с законодательством Азербайджана. Наказание Э.Мамедова было согласовано с законодательством Азербайджана, он приговорен к 20 годам лишения свободы. Недовольный вынесенным решением Э.Мамедов подал апелляционную жалобу.

Напомним, что Э.Мамедов известен в криминальном мире по прозвищу "Цыган".