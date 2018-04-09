Суд сократил срок наказания "Эмину Нахчыванскому"

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении известного в криминальном мире как "Эмин Нахчыванский" Эмина Гасымова, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

Как сообщает Report, решение Наримановского районного суда было изменено.

По решению, лишение свободы Э.Гасымова сроком на 2 года было заменено на 1 год заключения.

Отметим, что Э.Гасымов признан виновным по статье 228 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК АР. Решением Наримановского районного суда он был приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Напомним, что Э.Гасымов был ранее неоднократно судим. Сообщается, что он был близок к Гаджибабе Талыбову ("Гаджи Бейлаганскому"), приближенному к "вору в законе" покойному "Ровшану Лянкяранскому".

Брат Э.Гасымова Эльнур Гасымов также известен в криминальном мире как "Племянник" ("Qardaşoğlu"). Некоторое время назад он был отпущен на свободу.