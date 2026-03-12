Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Суд смягчил приговор осужденным по делу о взрыве с 10 погибшими в Баку

    • 12 марта, 2026
    Суд смягчил приговор осужденным по делу о взрыве с 10 погибшими в Баку

    Бакинский апелляционный суд сократил на шесть месяцев срок лишения свободы Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, признанных виновными по делу о взрыве на территории ОАО Bakı Ağac Emalı, в результате которого погибли 10 человек и 23 получили ранения.

    Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании под председательством судьи Мурад Мамедов.

    Согласно решению суда, срок наказания осужденных снижен до 5 лет 6 месяцев.

    Напомним, что в рамках уголовного дела по факту пожара, произошедшего 15 января 2024 года в мебельном цехе в Баку, в результате которого погибли 10 человек и еще 23 получили ранения, были арестованы акционер и фактический владелец ОАО Bakı Ağac Emalı Таги Ибрагимов и фактический руководитель компании Тогрул Рзаев.

    Согласно обвинению, они причинили материальный ущерб имуществу, находящемуся на территории ОАО, а также окружающей среде. Кроме того, Ибрагимов уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Ибрагимов был признан виновным по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. Рзаев понес ответственность по статье 225.3 того же кодекса.

    Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых были приговорены к шести годам лишения свободы.

