Суд России признал случайной смерть отца Анара Аллахверанова в результате ДТП

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Хабаровске суд Железнодорожного района огласил приговор в отношении таксиста, который в январе этого года на пешеходном переходе около остановки "Кирпичный завод" насмерть сбил отца обвиняемого в убийстве спортсмена Драчёва Анара Аллахверанова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следствием и судом установлено, что ДТП произошло по вине 25-летнего мужчины и здесь не было мести.

Сын сбитого насмерть Алияра Аллахверанова тогда уже находился в СИЗО в ожидании начала резонансного судебного процесса. Анар обвиняется в убийстве известного спортсмена Андрея Драчёва из хулиганских побуждений. Поэтому одной из версий, объясняющей смертельный наезд на отца обвиняемого, изначально стало убийство из мести. Однако ещё на стадии следствия она не нашла своего подтверждения.

Суд признал 25-летнего водителя виновным в совершении преступления и приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Потерпевшая сторона намерена подать против осуждённого ещё и имущественный иск для возмещения затрат на перевозку тела на родину в Азербайджан и организацию похорон.