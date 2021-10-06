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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главврача Сальянской больницы

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главврача Сальянской больницы Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении исполнявшего обязанности главврача Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения Азербайджана Яшара Керимова, обвиненного в получении взятки.
Происшествия
6 октября 2021 г. 09:43
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-главврача Сальянской больницы

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении исполнявшего обязанности главврача Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения Азербайджана Яшара Керимова, обвиненного в получении взятки.

Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступления.

Уголовное дело передано в производство судьи Низами Гулиева.

Дата суда пока не известна.

Исполнявший обязанности главного врача больницы, заведующий 1-м психиатрическим отделением Керимов Яшар Малик оглу обвиняется в том, что в здании медучреждения получил от гражданина Мамедова Сахиба Вафиг оглу (имя условное), не проходившего стационарное лечение в больнице, 800 манатов в качестве взятки в обмен на выдачу документа, подтверждающего болезнь, являющуюся основанием для назначения степени инвалидности.

Яшару Керимову предъявлено обвинение по статьям 311.1 (получение взятки) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, он был отстранен от должности решением суда по представлению прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Salyan xəstəxanasının sabiq baş həkiminin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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