Суд рассмотрел апелляционную жалобу банка с ликвидированной лицензией

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба открытого акционерного общества Bank of Azerbaijan, лицензия которого была ликвидирована, по судебному решению против ОАО Expressbank.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Валеха Агаева было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба Bank of Azerbaijan была отклонена. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Отметим, что ОАО Expressbank подало в суд на ОАО Ваnk of Azerbaijan. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, Expressbank выдвинул иск об удержании долга. Суд удовлетворил иск. Не согласившись с решением, ОАО Ваnk of Azerbaijan подало апелляционную жалобу.

Напомним, что в январе этого года решением Правления Центробанка Азербайджана была аннулирована лицензия ОАО Bank of Azerbaijan вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. В соответствии с законом "О банках", в банк назначен временный администратор.