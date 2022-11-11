Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений

Сегодня в Гарадагском районном суде в отношении обвиняемого в совершении убийства исполнителя мейханы Рашада Амирова (Даглы) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в Гарадагском районном суде в отношении обвиняемого в совершении убийства исполнителя мейханы Рашада Амирова (Даглы) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

Как передает Report, во время судебного заседания он признал себя виновным: "Я пытался защищаться. Первый удар нанес ему в область сердца, остальные не помню".

Экспертиза установила, что Р.Амиров нанес Искендеру Мехтиеву в общей сложности 14 ножевых ранений.

Отметим, что убийство было совершено 9 ноября в Гарадагском районе.

По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.

Р.Амиров был привлечен к следствию в качестве подозреваемого.