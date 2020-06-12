Суд принял решение в связи с экс-главой ИВ Нефтчалы - ОБНОВЛЕНО

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других должностных лиц.

Как сообщает Report, представление по делу было рассмотрено на заседании под председательством судьи Шахлы Сулеймановой. Согласно постановлению, суд удовлетворил представление. Избранная в отношении И.Велиева мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена еще на 3 месяца.

Также судом были удовлетворены представления о продлении срока действия избранных мер пресечения в отношении других должностных лиц.

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Экс-глава Исполнительной власти Нефтчалы Исмаил Велиев и другие должностные лица района были доставлены в Сабаильский районный суд в связи с представлением следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста, принятой в отношении них.

Как передает сотрудник Report, суд рассмотрит представление и примет решение.

Отметим, что И.Велиев и другие были задержаны в ходе операции Службы госбезопасности.

Им выдвинуто обвинение по соответствующим статьям УК в связи со взяточничеством, присвоением и др., злоупотреблением должностными полномочиями.

Другие должностные лица района – первый заместитель главы ИВ Вургун Акберов, заведующий отделом архитектуры и строительства Вугар Нагиев, заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Анар Джафаров, главный врач Центральной районной больницы Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов тоже обвиняются по данному уголовному делу.